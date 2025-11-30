Planalto nega que Lula pretenda romper com Alcolumbre caso Messias seja rejeitado

O Palácio do Planalto negou neste domingo, 30, que o presidente Lula pretenda romper com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, caso a indicação do advogado-geral da União para o STF seja rejeitada. A informação do possível rompimento foi divulgada pela coluna a partir de relatos de ministros do governo.

Segundo esses interlocutores, o rompimento incluiria tirar indicados de Alcolumbre de ministérios e cargos em diferentes escalões da administração federal.

Nesta tarde, Alcolumbre divulgou uma nota criticando “setores do Executivo” que “tentam criar a falsa impressão de que divergências entre os Poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico, com cargos e emendas”. Alcolumbre chamou essa associação de “ofensiva” com todo o Congresso Nacional, e que seria uma forma de desqualificar quem pensa diferente.

A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, manifestou-se no Twitter no mesmo sentido, dizendo que não haveria essa associação por parte do governo.