Desembargadora do TRF-1 manda soltar Daniel Vorcaro e outros investigados pela PF

O TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª Região aceitou pedido de liberdade de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, nesta sexta-feira, 28. Preso no Centro de Detenção Provisória 2 de Guarulhos (SP) há uma semana, ele deve ser solto na manhã deste sábado.

A defesa alegou não existirem mais os elementos que justifiquem a manutenção de sua prisão cautelar. O pedido informa que a “frágil situação econômica do Banco Master já está acautelada pela liquidação extrajudicial decretada pelo Bacen”. Por isso, “não há mais qualquer ingerência do paciente na referida instituição”. Em liberdade, “Vorcaro não teria mais como “reverter o quadro financeiro em questão”, argumentou a defesa.

A decisão, em um habeas corpus, da desembargadora Solange Salgado da Silva, do TRF-1, determina ainda o uso de tornozeleira eletrônica por Vorcaro e outros investigados. Foram impostas as seguintes medidas cautelares: proibição de deixar o país, de manter contato com os outros investigados e de exercer atividade no mercado financeiro. O benefício da liberdade foi dado também aos demais investigados presos na Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, há dez dias: Augusto Ferreira Lima, Luiz Antônio Bull, Alberto Feliz de Oliveira e Angelo Ribeiro da Silva.