Ex-presidente do Serpro é cotado para assumir uma vice-presidência na Caixa

Ex-presidente do Serpro, Alexandre Amorim deve assumir uma vice-presidência na Caixa. Entre as opções estão as vice-presidências de Pessoas e a de Sustentabilidade. Amorim presidia a estatal de processamento de dados e ocupava o cargo com as bênçãos do PT de São Paulo e do ministro Fernando Haddad (Fazenda). O chefe da equipe econômica era contra a mudança, mas teve que aceitar a troca diante das negociações políticas.

Amorim deixou o posto para que Wilton Mota, indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e pela senadora Professora Dorinha (União Brasil-TO), assumisse a vaga. Mota já era diretor de Operações do Serpro, apadrinhado pelos dois parlamentares.

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmaram ao PlatôBR que uma das insatisfações de Alcolumbre com o governo tem relação com a demora para o cumprimento de acordos para a nomeação de indicados pelo senador. O presidente do Senado já deixou claro aos enviados por Lula que não gosta de negociar por meio de intermediários. Essa missão tem sido conduzida pela ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), que tem tido dificuldades de reduzir as animosidades.

Para um técnico do Planalto, o atrito entre Lula e Alcolumbre só deve diminuir quando o petista tomar a iniciativa de convidar o presidente do Senado para uma conversa entre os dois.