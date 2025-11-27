Assine
Governo fala em recorrer ao STF após derrubada de vetos do licenciamento ambiental

Depois de nova derrota do Planalto no Congresso, Randolfe diz que parte das mudanças na lei “viola a Constituição” por reduzir a participação dos povos tradicionais e fragilizar regras de conservação

Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
27/11/2025 18:04

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o Palácio do Planalto deve recorrer ao STF (Supremo Tribunal Federal) após a derrubada de trechos centrais dos vetos de Lula à lei de licenciamento ambiental. Segundo ele, parlamentares retomaram pontos que “ferem dispositivos constitucionais de proteção”, especialmente aqueles que reduzem a consulta a povos tradicionais e fragilizam regras de conservação. Randolfe disse que o governo “não tem alternativa” diante do que classificou como o maior retrocesso ambiental recente.

A votação marcou uma nova derrota do Executivo em meio ao conflito aberto com as cúpulas da Câmara e do Senado. Deputados e senadores derrubaram 56 dos 63 vetos ligados ao licenciamento, sendo 268 a 190 na Câmara e 50 a 18 no Senado. Outros 28 vetos, analisados separadamente a pedido de PT e PSOL, também caíram: 295 a 167 na Câmara e 52 a 15 no Senado.

O movimento escancara o distanciamento de Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB) do governo. A sessão ainda deixou pendentes sete vetos relacionados à LAE (Licença Ambiental Especial), adiados por acordo porque o tema está em discussão numa medida provisória enviada pelo governo.

Com a derrubada, volta a valer uma versão mais permissiva do marco de licenciamento, que simplifica etapas, amplia autorizações automáticas e cria modalidades que reduzem o escrutínio individualizado sobre obras e atividades econômicas. Entre elas está a LAC, que dispensa análise caso a caso para empreendimentos de pequeno e médio porte, e um conjunto de isenções para setores como agronegócio e saneamento. Também foram retomados dispositivos que restringem a participação de comunidades afetadas e limitam a proteção de territórios indígenas e quilombolas aos que já têm homologação ou titulação formal.

O Planalto tentou segurar a votação por meses, especialmente às vésperas e durante a COP30, e havia defendido publicamente a manutenção integral dos vetos, argumentando que mudanças poderiam ter impactos imediatos e difíceis de reverter em meio ao aumento de eventos climáticos extremos. A estratégia incluía oferecer contrapartidas: uma medida provisória e um novo projeto de lei para rediscutir pontos sensíveis e atender parte das demandas do Congresso.

Além da pauta ambiental, o Congresso também derrubou vetos do governo no Propag, programa de renegociação de dívidas dos estado. Essa parte, porém, foi negociada com o Executivo e tratada como uma vitória parcial, porque garantiu condições mais flexíveis para entes em calamidade e permitiu o uso de fundos regionais para abater débitos.

Mesmo com o revés, o governo aposta em duas frentes: pressão pública sobre o tema, especialmente após a COP, e disputa jurídica no Supremo. Randolfe disse que o Executivo não deixará de agir por “circunstâncias políticas” e que, se o Congresso extrapolou sua competência, “caberá à Corte restabelecer o que a Constituição determina”.

