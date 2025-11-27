Rompido com líderes do PT e do PL, Hugo Motta apanha nas redes

Depois que rompeu publicamente com Lindbergh Farias e Sóstenes Cavalcante, líderes do PT e do PL na Câmara, Hugo Motta está amargando um mau momento nas redes sociais.

Em 48 horas, entre a terça-feira, 25, e esta quinta-feira, 27, a agência de inteligência digital Ativaweb detectou que 61,8% das menções ao presidente da Câmara foram negativas, enquanto as positivas representaram apenas 16,8%. Nesse período, Motta foi mencionado pouco mais de um milhão de vezes.

As plataformas analisadas são Facebook, Instagram, X, TikTok e YouTube.

Segundo o cientista de dados Alek Maracajá, fundador da Ativaweb, Motta passou a ser atacado pelos dois polos políticos, no que ele chama de “isolamento algorítmico”.

“O algoritmo não entende lado político, ele entende comportamento. Quando o volume de rejeição ultrapassa 60%, o sistema de recomendação das plataformas passa a impulsionar esse conteúdo de forma orgânica. É o que chamamos de colapso de centralidade narrativa”, afirma Maracajá.