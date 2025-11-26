Pronto, mas parado: relatório do caso Zambelli ainda não tem data para ser votado

O relatório do processo sobre a perda de mandato da deputada contra Carla Zambelli (PL-SP) na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) está pronto, mas segue parado à espera de uma data para ser votado. O relator, Diego Garcia (Republicanos-PR), disse ao PlatôBR que só vai protocolar o texto quando o presidente da comissão, Paulo Azi (União Brasil-BA), marcar a sessão de análise — mesmo com o prazo formal para a entrega chegando ao fim nesta quarta-feira, 26.

Garcia ainda não antecipa se vai se posicionar contra ou a favor da perda de mandato de Zambelli. O parecer de trata da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que condenou a deputada a dez anos de prisão e determinou a cassação da deputada pelo episódio da invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Assim que o documento for protocolado, caberá à CCJ votar e liberar o tema para o plenário da Câmara, que dará a palavra final.

Azi afirma que a reunião deve ocorrer na semana que vem, mas não crava o dia. Até lá, o processo permanece travado, ainda que as diligências já tenham sido encerradas e não exista nenhum outro obstáculo técnico para o andamento do caso.

Enquanto isso, Zambelli enfrenta outro risco de cassação: presa na Itália, ela não tem registrado presença nas sessões e pode perder o mandato por faltas acumuladas.