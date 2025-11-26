Assine
‘Nome de Haddad estará nas urnas em 2026’, diz presidente do PT de SP

No PT paulista e nacional, saída de Haddad da Fazenda para disputar a eleição é dada como certa

Tatiana Farah
Repórter
26/11/2025 15:22

‘Nome de Haddad estará nas urnas em 2026’, diz presidente do PT de SP
Presidente do PT em São Paulo, o deputado Kiko Celeguim confirmou à coluna o que, na sede do partido em Brasília, já é dado como certo: o ministro Fernando Haddad deixará o governo para disputar a eleição no ano que vem. “O nome de Haddad estará nas urnas em 2026”, disse ele nesta quarta-feira, 26.

O que ainda não está definido, no PT, é se o ministro vai disputar o governo de São Paulo ou o Senado. A estratégia depende mais de Tarcísio de Freitas do que dos próprios petistas. A dúvida persiste também entre as lideranças nacionais do partido.

Kiko Celeguim também falou sobre o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que almeja permanecer como candidato a vice na tentativa de reeleição de Lula.

Parte dos petistas avalia que, caso Tarcísio decida concorrer à reeleição, o mais indicado seria que Fernando Haddad disputasse contra ele. Se o governador for candidato à Presidência, cogita-se lançar Alckmin ao governo paulista e Haddad ao Senado.

A tese, no entanto, esbarra na falta de vontade de Alckmin de concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. O nome já colocado pelo PSB para a disputa paulista é Márcio França.

