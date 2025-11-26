Assine
overlay
Início PlatôBr

Duas diretorias: indicações para o Banco Central devem ficar para 2026

Mandatos do diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução e do diretor de Política Econômica terminam em 31 de de dezembro deste ano

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
26/11/2025 00:32

compartilhe

SIGA
x
Duas diretorias: indicações para o Banco Central devem ficar para 2026
Duas diretorias: indicações para o Banco Central devem ficar para 2026 crédito: Platobr Politica

Com o clima de animosidade entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fontes do Banco Central afirmaram ao PlatôBR que a indicação de dois nomes para compor a diretoria da autoridade monetária deve ser adiada para 2026. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os mandatos do diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, Renato Dias de Brito Gomes, e do diretor de Política Econômica, Diogo Abry Guillen, terminam em 31 de de dezembro de 2025. 

Caso se confirme esse cenário e a indicação dos novos diretores fique para o próximo ano, os atuais podem permanecer nos postos até que as sabatinas sejam realizadas pelo Senado. 

A avaliação entre técnicos da equipe econômica e da ala política do governo é que não há clima para fazer indicações ao Senado com o risco de que os nomes sejam rejeitados. 

A crise entre Lula e Alcolumbre começou após o presidente da República indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de ministro no STF (Supremo Tribunal Federal) aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso. Alcolumbre apoiava o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o posto.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay