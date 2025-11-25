Salles tenta suspender interrogatórios de processo em que é réu no STF

Réu no STF, o deputado e ex-ministro Ricardo Salles pediu à corte nessa segunda-feira, 24, que sejam suspensos depoimentos de testemunhas e acusados no processo, incluindo o dele, marcado para 9 de dezembro. A oitivas estão agendadas para ocorrer entre 1º e 12 do próximo mês.

A ação penal contra Salles envolve suposto contrabando de madeira extraída da Amazônia. A investigação havia sido aberta junto ao STF em maio de 2021, no âmbito da Operação Akuanduba, mas acabou sendo enviada por Alexandre de Moraes à primeira instância da Justiça Federal do Pará em julho daquele ano, depois que o agora deputado pediu demissão do ministério do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro.

A 4ª Vara Federal do Pará tornou Salles réu por crimes de corrupção passiva, crimes contra a flora e organização criminosa. Em março deste ano, diante do novo entendimento do STF sobre o foro privilegiado, Moraes mandou o processo voltar à alçada do Supremo.

Em um recurso movido na corte nessa segunda, os advogados de Salles questionam uma decisão de Alexandre de Moraes que rejeitou alegações das defesas dos acusados e marcou os depoimentos de réus e testemunhas.

Eles argumentaram que não tiveram o devido acesso às provas do caso, produzidas ainda na primeira instância, e que não foi devidamente seguido o rito processual de análise das respostas das defesas à denúncia do Ministério Público Federal.

O pedido é para que as oitivas sejam suspensas até uma decisão colegiada do STF sobre essas alegações.