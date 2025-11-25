O peso da ‘realidade do cárcere’ na escolha de Bolsonaro para 2026
Prisão de Bolsonaro tem feito líderes do Centrão apostarem que ele escolherá Tarcísio como candidato em 2026
Políticos do Centrão que defendem a candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência em 2026 têm feito um cálculo desde o sábado, 22, quando Jair Bolsonaro foi preso — um cálculo que soluciona a equação com Tarcísio como presidenciável, evidentemente.
Esses líderes do Centrão preveem que, depois de conhecer a “realidade do cárcere”, mais dura que uma prisão domiciliar, Bolsonaro se verá obrigado a escolher um nome com alguma chance de vencer Lula. A aposta seria em um cenário politicamente mais favorável a partir de 2027 ou até medidas de indulto com um aliado no Palácio do Planalto.
Embora as pesquisas até aqui mostrem Lula como favorito à reeleição, Tarcísio é visto no Centrão como um candidato que já partiria com um bom resultado em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, e teria condições de ser competitivo contra o petista ao atrair votos mais ao centro.
Por esse motivo, nomes da família, como Flávio Bolsonaro, são vistos como candidatos com “piso alto e teto baixo” — ou seja, receberiam os votos bolsonaristas e seriam relevantes em razão disso, mas teriam dificuldade no movimento ao centro e não conseguiriam, efetivamente, ameaçar a vitória de Lula.
“Quando a realidade do cárcere bater e a ficha cair, Bolsonaro vai abrir mão de ter o sobrenome na urna. Ele não pode perder a eleição”, vaticinou um político do Centrão.