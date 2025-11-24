Um assunto proibido, pelo menos por enquanto, no governo do RJ
Cláudio Castro não quer nem ouvir falar sobre um assunto específico, relacionado às eleições de 2026
Cláudio Castro não quer nem ouvir, ao menos por enquanto, sobre planos políticos para seus secretários de Polícia Civil e Militar, Filipe Curi e Marcelo de Menezes Nogueira, respectivamente.
Um dos motivos é não ofuscar o protagonismo político que Castro vem recebendo desde a Operação Contenção, que gerou o maior massacre da história do Brasil, com 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão.
A outra razão é não fomentar a discussão de que a operação policial foi eleitoreira.
O PL, partido do governador, entretanto, não descarta a possibilidade de lançar Menezes e Curi como candidatos à Câmara dos Deputados.