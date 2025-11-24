Ramagem diz estar ‘seguro’ nos EUA e que governo Trump sabe de sua fuga para Miami
Condenado pelo STF e alvo de ordem de prisão, Ramagem falou pela primeira vez após ter sido localizado pelo PlatôBR em condomínio de luxo em Miami
Condenado pelo STF por participação no plano de golpe de Estado e com prisão decretada por Alexandre de Moraes, o deputado federal Alexandre Ramagem falou pela primeira vez após ter sido localizado pelo PlatôBR em Miami, na quarta-feira passada, 19.
Ramagem participou nesse domingo, 23, de uma live do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos — outro foragido do STF. Durante a entrevista, Ramagem afirmou estar “seguro” nos Estados Unidos e disse que sua presença em território americano é de conhecimento das autoridades locais.
“É lógico que eu não ia ficar no Brasil, com as minhas filhas me vendo ser preso sem ter cometido crime algum e sendo submetido a uma ditadura. Consegui sair para não expor minha família a essa violência. Hoje estou seguro aqui, com a anuência do governo americano, diante de uma perseguição grave”, afirmou.
Segundo ele, integrantes do governo dos EUA teriam inclusive celebrado o fato de que um “amigo” estava “a salvo” por lá.
“Minha família está aqui, inclusive. E o que eu posso te dizer é que as autoridades americanas me receberam muito bem, e foi expressamente o que eles falaram: ‘É muito bom ter um amigo a salvo aqui com a gente’”, disse.
Ramagem usou a transmissão para se dizer perseguido pelo STF desde quando foi indicado por Jair Bolsonaro para dirigir a Polícia Federal, cargo que acabou não assumindo por decisão de Moraes. Na versão dele, setores do poder teriam “percebido” que ele não seria “marionete” e que sua atuação incomodaria “pessoas com poder”.
Horas antes da live, a esposa do deputado, Rebeca Ramagem, já havia se manifestado nas redes sociais. Na mensagem, ela disse que a família deixou o Brasil para “proteger as filhas” e alegou que o país não ofereceria “garantia de justiça imparcial”. Rebeca afirmou que o casal é vítima de “perseguição política desumana”, e expressou esperança de um dia retornar a um Brasil onde, segundo ela, “liberdade de pensamento não seja tratada como crime”. A postagem foi republicada pelo próprio Ramagem.