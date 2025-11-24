Os planos do PT para o deputado que brigou na rua em Curitiba

O deputado estadual Renato Freitas, do PT do Paraná, que protagonizou uma briga em plena rua em Curitiba e acabou com o nariz quebrado, na quarta-feira, 19, deve ser um dos puxadores de voto do partido na eleição do ano que vem. Freitas, que começou a vida política no PSOL, foi eleito vereador e depois deputado estadual pelo PT. Agora, vai buscar uma vaga na Câmara em 2026.

A avaliação de líderes do PT ouvidos pela coluna é que a briga não afetará negativamente a campanha do parlamentar no ano que vem. As manifestações de apoio têm sido maiores que as de crítica.

Na quarta-feira de manhã, o deputado disse ter sido provocado na rua por um manobrista e o caso acabou em agressão. Cerca de uma hora antes, Freitas havia publicado um vídeo sobre o envolvimento de políticos com o banqueiro preso Daniel Vorcaro. Em menos de duas horas, o vídeo tinha mais de 130 mil curtidas. Na sexta-feira, 21, o número ultrapassava 242 mil.

O potencial viral de Renato Freitas é um de seus ativos como liderança do PT e só cresceu com a briga de rua. “O que levou o deputado Renato Freitas a estar brigando na rua? Eu te respondo: o motivo, infelizmente, foi o mesmo que fez eu brigar na rua desde que eu era criança. Racismo, humilhação, injúria, violência, agressão”, disse ele em um vídeo que, em 24 horas, teve mais de 367 mil curtidas.

Ativista negro, Renato Freitas chegou a ter o mandato de vereador cassado em 2022, ao fazer um protesto antirracista dentro de uma igreja. O mandato foi restabelecido pelo STF dois meses depois. Lula chegou a defender o agora deputado, mas afirmou que ele deveria pedir desculpas à Igreja.