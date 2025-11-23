Recuo de Trump em parte do tarifaço vira ativo de Lula nas redes, mostra pesquisa

O recuo de Donald Trump no tarifaço de 40% sobre os produtos agrícolas do Brasil, na quinta-feira, 20, rendeu créditos a Lula e ao governo na guerra de narrativas nas redes sociais. A agência de inteligência digital Ativaweb analisou, por 48 horas, 3,23 milhões de postagens no Facebook, Instagram, X, TikTok e Youtube e captou 62,4% de menções positivas ao petista, enquanto o bolsonarismo perdeu tração na capacidade de engajamento.

De acordo com o estudo, o episódio foi visto nas redes como uma vitória simbólica e diplomática de Lula, com as expressões mais citadas sendo “Brasil respeitado”, “Lula acertou”, “vitória brasileira”, “não se curvou” e “Brasil soberano”. Já as menções negativas somaram 15,7% no total, usando termos como “teatro diplomático”, “humilhação”, “acordo fake”, “narrativa montada” e “Lula fraco”.

As críticas e tentativas de desqualificação da atuação brasileira no gesto de Trump partiram de perfis ligados à ala conservadora e à militância digital bolsonarista, que usaram um padrão identificado pela Ativaweb de alta repetição de frases, linguagem defensiva e agressiva e baixa densidade argumentativa.

“Apesar de ruidosas, essas menções negativas não conseguiram romper o bloqueio das próprias bolhas ideológicas e o algoritmo não expandiu essa narrativa para audiências neutras ou indecisas, limitando seu impacto real”, avaliou o fundador da Ativaweb, Alek Maracajá.

A Ativaweb vem acompanhando o desempenho do tema tarifaço nas redes. O ponto de inflexão positivo para Lula se deu a partir do seu encontro informal com Donald Trump nos corredores da ONU, em setembro, no dia da tal “química” anunciada pelo americano.

Antes, nas redes, a agência havia detectado o predomínio da incerteza e da narrativa de tensão comercial. Depois do encontro, começou a explosão de menções positivas, com associação direta com diplomacia e soberania nacional.

Desde a “química” na ONU, a Ativaweb registrou um crescimento de 38% nas menções positivas a Lula, enquanto avançavam também associações negativas a Jair Bolsonaro.