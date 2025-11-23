Assine
overlay
Início PlatôBr

General irmão de líder da oposição assume posto estratégico do Exército em SP

General Marcelo Zucco, irmão de Luciano Zucco, foi nomeado pelo governo Lula para comando de divisão em São Paulo

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
23/11/2025 09:00

compartilhe

SIGA
x
General irmão de líder da oposição assume posto estratégico do Exército em SP
General irmão de líder da oposição assume posto estratégico do Exército em SP crédito: Platobr Politica

Irmão do deputado bolsonarista Luciano Zucco, líder da oposição na Câmara, o general Marcelo Lorenzini Zucco acaba de ser nomeado pelo governo Lula ao comando de um posto estratégico do Exército em São Paulo: a 2ª Divisão de Exército, sediada no Ibirapuera, capital paulista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Atual chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul, o general Zucco assumirá o novo cargo a partir da próxima terça-feira, 25. O irmão do deputado é general de Divisão, um “três estrelas”, no jargão da caserna, segunda patente mais alta do Exército.

Conhecida como Presidente Costa e Silva, em homenagem ao general que foi um dos ditadores do Brasil no regime militar, a divisão que Zucco vai comandar inclui a 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, sediada em Campinas (SP), a Brigada de Infantaria Aeromóvel, em Caçapava (SP), o 2º Batalhão de Engenharia de Combate, em Pindamonhangaba (SP), e a Companhia de Comando da 2ª Divisão de Exército, em São Paulo.

Luciano Zucco, por sua vez, deve disputar o governo do Rio Grande do Sul em 2026. O líder da oposição tem aparecido à frente em algumas pesquisas eleitorais para o estado.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay