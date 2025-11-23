General irmão de líder da oposição assume posto estratégico do Exército em SP

Irmão do deputado bolsonarista Luciano Zucco, líder da oposição na Câmara, o general Marcelo Lorenzini Zucco acaba de ser nomeado pelo governo Lula ao comando de um posto estratégico do Exército em São Paulo: a 2ª Divisão de Exército, sediada no Ibirapuera, capital paulista.

Atual chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul, o general Zucco assumirá o novo cargo a partir da próxima terça-feira, 25. O irmão do deputado é general de Divisão, um “três estrelas”, no jargão da caserna, segunda patente mais alta do Exército.

Conhecida como Presidente Costa e Silva, em homenagem ao general que foi um dos ditadores do Brasil no regime militar, a divisão que Zucco vai comandar inclui a 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, sediada em Campinas (SP), a Brigada de Infantaria Aeromóvel, em Caçapava (SP), o 2º Batalhão de Engenharia de Combate, em Pindamonhangaba (SP), e a Companhia de Comando da 2ª Divisão de Exército, em São Paulo.

Luciano Zucco, por sua vez, deve disputar o governo do Rio Grande do Sul em 2026. O líder da oposição tem aparecido à frente em algumas pesquisas eleitorais para o estado.