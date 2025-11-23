General irmão de líder da oposição assume posto estratégico do Exército em SP
General Marcelo Zucco, irmão de Luciano Zucco, foi nomeado pelo governo Lula para comando de divisão em São Paulo
Irmão do deputado bolsonarista Luciano Zucco, líder da oposição na Câmara, o general Marcelo Lorenzini Zucco acaba de ser nomeado pelo governo Lula ao comando de um posto estratégico do Exército em São Paulo: a 2ª Divisão de Exército, sediada no Ibirapuera, capital paulista.
Atual chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul, o general Zucco assumirá o novo cargo a partir da próxima terça-feira, 25. O irmão do deputado é general de Divisão, um “três estrelas”, no jargão da caserna, segunda patente mais alta do Exército.
Conhecida como Presidente Costa e Silva, em homenagem ao general que foi um dos ditadores do Brasil no regime militar, a divisão que Zucco vai comandar inclui a 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, sediada em Campinas (SP), a Brigada de Infantaria Aeromóvel, em Caçapava (SP), o 2º Batalhão de Engenharia de Combate, em Pindamonhangaba (SP), e a Companhia de Comando da 2ª Divisão de Exército, em São Paulo.
Luciano Zucco, por sua vez, deve disputar o governo do Rio Grande do Sul em 2026. O líder da oposição tem aparecido à frente em algumas pesquisas eleitorais para o estado.