O que falta para a Câmara decidir sobre a perda do mandato de Carla Zambelli

O parecer do relator está praticamente pronto e deve ser apresentado nos próximos dias. Depois da CCJ, decisão caberá ao plenário da Câmara

Rafaela Rosa
Repórter
23/11/2025 00:54

O parecer do relator do processo contra Carla Zambelli na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), está “praticamente pronto”. Garcia disse ao PlatôBR que precisa fazer apenas alguns ajustes de redação para entregar o documento. Feito isso, a comissão poderá votar e, então, começar a definir o futuro de Zambelli. 

Como relator, Garcia analisa a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que condenou Zambelli a dez anos de prisão e determinou a perda do mandato da deputada. A decisão da Suprema Corte foi tomada no processo em que ela foi acusada de invadir o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Diego Garcia tem até a próxima quarta-feira, 26, para apresentar o relatório. O prazo começou a correr após o encerramento oficial das diligências, mas o trabalho foi apressado pelo relator e pode não consumir toda a janela disponível.

Uma vez apresentado o relatório, a etapa seguinte depende do presidente da CCJ, Paulo Azi (União Brasil-BA), que precisa convocar uma reunião da comissão para analisar votar o parecer. Aprovado ou rejeitado na comissão, o processo segue para a decisão final do plenário da Câmara. Em paralelo, a deputada corre risco de cassação em outra frente: como está presa na Itália e não tem participado das sessões, ela pode perder o mandato por faltas.

reportagem

