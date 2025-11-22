Em vigília-relâmpago, Flávio pede que pastores defendam Bolsonaro

Em uma vigília-relâmpago, que durou menos de duas horas na noite deste sábado, 22, Flávio Bolsonaro pediu que os pastores ligados ao bolsonarismo defendam Jair Bolsonaro nos cultos de domingo, 23.

A vigília de Flávio, um dos motivos que precipitaram a prisão preventiva do ex-presidente, na Superintendência da PF, reuniu pouco mais de 100 pessoas nas imediações do condomínio de luxo onde Bolsonaro mora, em Brasília.

Ao lado de alguns deputados, Flávio discursou defendendo Bolsonaro, rezou e chorou abraçado a eleitores. Depois, encerrou a vigília.

Sozinho, um homem entrou no grupo de militantes e fez um discurso contra Bolsonaro. Acabou agredido e foi à polícia fazer um boletim de ocorrência.