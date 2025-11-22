Assine
Bolsonaro pede a Moraes para receber visitas de Michelle e filhos na prisão

Bolsonaro foi preso preventivamente por ordem de Alexandre de Moraes, que viu risco de fuga do ex-presidente

João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
22/11/2025 16:42

Preso preventivamente neste sábado, Jair Bolsonaro pediu a Alexandre de Moraes para receber visitas de seus filhos e de Michelle Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal. O pedido foi submetido a Moraes pelos advogados de Bolsonaro na tarde deste sábado.

A prisão preventiva de Bolsonaro foi decretada por Moraes após Flávio Bolsonaro convocar a militância bolsonarista para uma vigília nas imediações do condomínio onde o ex-presidente mora, marcada para as 19h deste sábado.

Atendendo a um pedido da Polícia Federal, o ministro do STF apontou que a mobilização da vigília repetiria o “modus operandi” de promover manifestações para causar tumulto.

A ordem de prisão preventiva de Alexandre de Moraes considerou como indício de risco de fuga do ex-presidente uma violação da tornozeleira eletrônica dele à 0h08 deste sábado. Bolsonaro é monitorado pelo equipamento desde julho.

Na decisão, Moraes afirmou que a informação, comunicada ao Supremo pelo Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal, “constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho”.

O ministro destacou que o condomínio onde Bolsonaro estava em prisão domiciliar está a cerca de 13 quilômetros do Setor de Embaixadas Sul de Brasília, onde está a embaixada dos Estados Unidos. A distância, apontou Moraes, poderia ser percorrida em cerca de 15 minutos de carro.

“Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país”.

Em outro trecho da decisão, o ministro do STF citou “elevado risco de fuga” do ex-presidente e apontou o caso de Alexandre Ramagem, deputado federal também condenado na ação penal da tentativa de golpe. Condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, Ramagem foi localizado pelo PlatôBR em um condomínio de luxo em Miami na última quarta-feira, 19.

Além da ida de Ramagem aos Estados Unidos, Moraes também citou o autoexílio de Eduardo Bolsonaro em território americano e a fuga da deputada Carla Zambelli para a Itália.

