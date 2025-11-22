Assine
Aliados de Bolsonaro veem Flavio como próximo alvo de investigações de Moraes

Decisão de Moraes por prisão preventiva de Bolsonaro disse que Flavio tentou ‘reeditar acampamentos golpistas’ ao chamar vigília em Brasília

João Pedroso de Campos
Repórter
22/11/2025 11:59

Aliados de Jair Bolsonaro preveem que Flavio Bolsonaro deve ser o próximo a entrar na mira das investigações de Alexandre de Moraes no STF. A avaliação tem sido feita com base nos termos da decisão do ministro que mandou prender Bolsonaro preventivamente, neste sábado, 22. A ordem teve como base a vigília convocada por Flávio para a noite de hoje, nas imediações do condomínio onde o ex-presidente estava em prisão domiciliar.

Em sua decisão, Moraes afirmou que Flavio tentou “reeditar acampamentos golpistas e causar caos social no Brasil, ignorando sua responsabilidade como Senador da República”.

Em outro trecho do despacho, o ministro disse que houve uma busca por “reviver os acampamentos ilegais que geraram o deplorável dia 8/1/2023, utilizando-se de influência política por parte do filho do líder da organização criminosa Jair Messias Bolsonaro”.

Entre políticos do entorno do clã Bolsonaro, avalia-se que Moraes não vai tardar a tornar Flavio formalmente investigado. Esses interlocutores apontam razões políticas para esse possível movimento, sobretudo porque, nas últimas semanas, o senador passou a ser cogitado dentro da família como possível candidato à Presidência em 2026.

Irmão de Flavio, Eduardo Bolsonaro foi colocado no banco dos réus no STF na semana passada pelo crime de coação no curso do processo. Ele será julgado por sua atuação junto ao governo dos Estados Unidos por sanções contra o Brasil e o Supremo.

