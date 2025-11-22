Risco de fuga: Moraes cita Ramagem em Miami ao mandar prender Bolsonaro

Ao decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes citou “elevado risco de fuga” do ex-presidente e apontou o caso de Alexandre Ramagem, deputado federal também condenado na ação penal da tentativa de golpe. Condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão, Ramagem foi localizado pelo PlatôBR em um condomínio de luxo em Miami na última quarta-feira, 19.

Além da ida de Ramagem aos Estados Unidos, Moraes também citou o autoexílio de Eduardo Bolsonaro em território americano e a fuga da deputada Carla Zambelli para a Itália.

A prisão de Bolsonaro foi decretada após Flávio Bolsonaro convocar a militância bolsonarista para uma vigília nas imediações do condomínio onde o ex-presidente mora, em Brasília.

Atendendo a um pedido da Polícia Federal, Moraes apontou que a mobilização repetiria o “modus operandi” de promover manifestações para causar tumulto.

Escreveu o ministro na decisão.

“A repetição do modus operandi da convocação de apoiadores, com o objetivo de causar tumulto para a efetivação de interesses pessoais criminosos; a possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próxima à residência do réu; e a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por corréu, aliada política e familiar evidenciam o elevado risco de fuga de JAIR MESSIAS BOLSONARO”.