Oposição conta com Alcolumbre para enterrar indicação de Messias

Davi Alcolumbre defendia indicação de Rodrigo Pacheco para vaga no STF

Bruna Lima
22/11/2025 06:09

Oposição conta com Alcolumbre para enterrar indicação de Messias
A oposição ao governo Lula vem articulando uma força-tarefa, com a participação de Davi Alcolumbre, para enterrar a indicação de Jorge Messias ao STF. O presidente do Senado defendia o nome de Rodrigo Pacheco para a vaga de Luís Roberto Barroso.

Lula indicou Messias ao STF na quinta-feira, 20, após uma conversa com Pacheco. No encontro, o presidente comunicou ao senador que escolheria o nome do advogado-geral da União para a Corte.

Ex-presidente do Senado, Pacheco também ouviu de Lula que o gostaria como candidato ao governo de Minas Gerais. O senador, no entanto, disse ao presidente que deverá se aposentar da vida política.

A escolha de Lula incomodou Alcolumbre. No mesmo dia, como noticiou a coluna, o presidente do Senado passou a ligar para senadores declarando voto contra Messias.

Alcolumbre também anunciou que o Senado vai votar, na próxima semana, uma pauta que pode onerar o orçamento em bilhões de reais.

