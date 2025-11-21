Assine
overlay
Início PlatôBr

As doações da família dona da São Martinho ao PP

Doações de membros da família Ometto e de conselheiros da São Martinho ao PP somaram R$ 670 mil em 2025

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
21/11/2025 12:01

compartilhe

SIGA
x
As doações da família dona da São Martinho ao PP
As doações da família dona da São Martinho ao PP crédito: Platobr Politica

O PP, de Ciro Nogueira, recebeu neste ano doações financeiras de membros da família que controla a São Martinho, gigante do setor de açúcar e etanol, com usinas em São Paulo e Goiás.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As doações, que totalizaram R$ 670 mil, foram feitas em abril, mas incluídas na prestação de contas da legenda à Justiça Eleitoral apenas recentemente. Os repasses foram feitos a título de “doações para manutenção do partido”. 

Entre os doadores estão o presidente do conselho de administração da São Martinho, Guilherme Fontes Ribeiro, com R$ 268 mil, e o vice-presidente do conselho, Marcelo Ometto, com R$ 67 mil.

Também fizeram doações ao PP Luciana Ometto Gebara (R$ 134 mil), Luiz Antônio Cera Ometto (R$ 134 mil) e Márcia Campos Ometto Tank (R$ 67 mil).

Todos os cinco doadores têm fatias em empresas que compõem a LJN Participações S.A., controladora da São Martinho.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay