As doações da família dona da São Martinho ao PP

O PP, de Ciro Nogueira, recebeu neste ano doações financeiras de membros da família que controla a São Martinho, gigante do setor de açúcar e etanol, com usinas em São Paulo e Goiás.

As doações, que totalizaram R$ 670 mil, foram feitas em abril, mas incluídas na prestação de contas da legenda à Justiça Eleitoral apenas recentemente. Os repasses foram feitos a título de “doações para manutenção do partido”.

Entre os doadores estão o presidente do conselho de administração da São Martinho, Guilherme Fontes Ribeiro, com R$ 268 mil, e o vice-presidente do conselho, Marcelo Ometto, com R$ 67 mil.

Também fizeram doações ao PP Luciana Ometto Gebara (R$ 134 mil), Luiz Antônio Cera Ometto (R$ 134 mil) e Márcia Campos Ometto Tank (R$ 67 mil).

Todos os cinco doadores têm fatias em empresas que compõem a LJN Participações S.A., controladora da São Martinho.