Atrito entre Lula e Alcolumbre por causa de Messias impacta a pauta econômica

Auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmaram ao PlatôBR que temem que o atrito entre o petista e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), possa travar o avanço da pauta econômica e uma eventual mudança no conteúdo do PL Antifacção no Senado.

A equipe de Haddad apostava na aprovação de dois projetos que podem garantir R$ 25 bilhões de arrecadacão extra em 2026: a taxação de bets, fintechs e bancos, além do corte de 10% nos benefícios fiscais. A pasta também defende que o Legislativo vote o projeto que cria a figura do devedor contumaz e pode render mais recursos aos cofres públicos. No caso do PL Antifacção, o governo trabalha para que o texto aprovado pela Câmara seja alterado pelo senadores.

Alcolumbre era visto como um aliado do governo, mas a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, por Lula para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal) com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, parece ter implodido as pontes entre os dois. Como mostrou o PlatôBR, o presidente do Senado já ligou para parlamentares para declarar voto contrário em Messias.

Segundo um auxiliar de Lula, Alcolumbre não gostou de saber da indicação de Messias pela imprensa. Ele esperava uma ligação do presidente para comunicar sua decisão, já que o presidente do Senado pediu pessoalmente para que o petista indicasse para a vaga o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Em represália, cerca de três horas depois do anúncio do nome de Messias para o STF, Alcolumbre divulgou nota para informar que colocará em votação, na próxima terça-feira, 25, o projeto de lei complementar que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde.

Essa é pauta-pomba para o governo. A medida tem um impacto estimado em R$ 24,72 bilhões nas contas públicas, segundo estimativa do Ministério da Previdência Social.