Alcolumbre liga para senadores e declara voto contra Jorge Messias

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, iniciou uma rodada de ligações a colegas para comunicar que votará contra a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o STF.

Segundo um dos senadores para quem Alcolumbre telefonou, o presidente do Senado disse que irá “trabalhar contra” o nome escolhido por Lula para a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

Visto até então como um aliado do governo no Congresso, em contraponto à relação instável do Palácio do Planalto com Hugo Motta, Davi Alcolumbre era o maior apoiador de uma indicação de Rodrigo Pacheco ao STF.

Com a escolha do presidente por mais um nome de sua estrita confiança para o Supremo, no entanto, as articulações de Alcolumbre naufragaram e ele tentará derrotar Messias.

Diante da preferência do presidente do Senado por Pacheco, aliados do governo já previam uma reação dessa natureza após a indicação do chefe da AGU — há tempos definida por Lula, mas só oficializada por ele nesta quinta-feira, 20.