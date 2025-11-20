Assine
overlay
Início PlatôBr

Haddad ainda quer aprovar no Congresso dois projetos para arrecadar R$ 25 bilhões

As medidas são necessárias, segundo o governo, para cumprir a meta fiscal de 2026. As propostas, entretanto, enfrentam resistências dos parlamentares, sobretudo dos deputados que já rejeitaram textos semelhantes

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
20/11/2025 00:35

compartilhe

SIGA
x
Haddad ainda quer aprovar no Congresso dois projetos para arrecadar R$ 25 bilhões
Haddad ainda quer aprovar no Congresso dois projetos para arrecadar R$ 25 bilhões crédito: Platobr Politica

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) ainda aposta na aprovação de duas propostas para aumentar a arrecadação em R$ 25 bilhões e garantir o cumprimento da meta fiscal de 2026. Um projeto de lei complementar prevê um corte linear de 10% nos benefícios tributários e, nos cálculos da equipe econômica, pode incrementar as receitas em R$ 19,8 bilhões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A outra proposta, um projeto de lei que tributa bets, fintechs e bancos, pode render ao governo outros R$ 4,9 bilhões. A aprovação desses textos, entretanto, enfrenta forte resistência dos parlamentares, sobretudo dos deputados. 

O projeto de corte de benefícios tributários tramita na CFT (Comissão de Finanças e Tributacão) da Câmara. O relator, deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), apresentou o parecer em 4 de novembro e o texto foi lido no colegiado em 12 de novembro.

Após o início da discussão, os deputados Daniel Agrobom (PL-GO) e Hildo Rocha (MDB-MA) pediram vista conjunta da proposta. Ainda não há previsão de retorno da matéria à pauta da comissão. A equipe econômica, entretanto, quer aprovar a proposta até o fim do ano legislativo. 

Resistências a tributação de bets
O projeto que tributa bets, fintechs e bancos tramita em caráter terminativo na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado. O avanço da proposta, entretanto, foi barrado no colegiado após o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sinalizar que o texto não é apoiado pelos deputados. 

Com o recado de Motta, o presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), cancelou a sessão que votaria o texto na última terça-feira, 18. A proposta é relatada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM). 

A tributação de bets e fintechs foi rejeitada pela Câmara na MP (Medida Provisória) 1.303 e, pela sinalização de Motta, pode ser reprovada mais uma vez. Uma alternativa estudada pelo governo é editar uma nova MP com a taxação de apostas esportivas e instituições financeiras, após o fim do ano legislativo.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay