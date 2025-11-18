Randolfe aparece na frente de Lucas Barreto em pesquisa do Amapá sobre o Senado

Líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, do PT, passou à frente de seu principal opositor, o senador Lucas Barreto, do PSD, na disputa pela reeleição no Amapá.

Segundo pesquisa feita pelo Instituto Opinião, quando o eleitor é questionado sobre qual seria seu primeiro nome para a eleição de 2026, Randolfe abre uma margem de 10 pontos percentuais em relação a Barreto, 21,7 a 11,8. A primeira-dama de Macapá, Rayssa Furlan, do Podemos, é a líder isolada entre os eleitores, com 40,3% das intenções de voto.

A diferença entre os dois senadores, no entanto, cai quando são apresentados os números gerais, somando as intenções dos cenários de primeiro e segundo voto (a eleição do ano que vem guarda duas vagas para senadores): Rayssa tem 59,7%; Randolfe, 37,9%; e Barreto, 34,4%, empatado tecnicamente com o petista.

As entrevistas foram feitas de 8 a 12 de novembro, com 1.500 moradores de 16 municípios. A margem de erro é de 2,53 pontos.

Aliados de Randolfe, com base no questionário sobre o primeiro voto, já comemoram a posição do senador no Amapá, enquanto o time de Lucas Barreto tenta fechar uma aliança com o prefeito, Dr. Furlan, e sua mulher.

Por outro lado, o principal cabo eleitoral do petista aparece liderando a corrida à Presidência no Amapá. Lula tem 43,5% das intenções de voto contra 20,3% de Tarcísio de Freitas. Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, que já se colocaram como pré-candidatos, aparecem com 7,4%, 4% e 2,8%, respectivamente.