Álvaro Dias de volta ao MDB

Ex-senador retorna ao MDB depois de 34 anos e é cortejado para ser vice de Requião Filho

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
18/11/2025 15:00

O ex-senador Álvaro Dias retornou, nessa segunda-feira, 17, ao MDB do Paraná. Ele havia deixado o Podemos, partido pelo qual disputou a Presidência em 2018, e foi convidado pelo presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, para voltar ao partido, ao qual foi filiado de 1968 a 1991.

A ideia inicial é que ele concorra ao Senado no Paraná, mas o deputado Requião Filho, do PDT, quer convencê-lo a ser candidato a vice-governador em uma chapa ampla contra o Sergio Moro, favorito nas pesquisas para o governo estadual. Álvaro Dias foi padrinho político de Moro, mas os dois romperam.

Requião Filho já está em conversas com o PT, seu antigo partido, para compor a aliança. À coluna, ele disse que o objetivo é ter um emedebista como companheiro de chapa.

