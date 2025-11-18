Assine
Caso Master-BRB será central na eleição do Distrito Federal em 2026

Operação Compliance Zero coloca o banco estatal no centro de da eleição de 2026 no DF e força Celina Leão a lidar com a ‘herança’ da crise

Guilherme Amado e Gustavo Silva
18/11/2025 11:47

A deflagração da Operação Compliance Zero pela Polícia Federal nesta terça-feira, 18, será central no cenário político do Distrito Federal daqui até 2026. O caso envolvendo o Banco Master, do encrencado Daniel Vorcaro, e os diretores afastados do Banco Regional de Brasília (BRB), serão tema do debate eleitoral.

O atual governador, Ibaneis Rocha, planeja concorrer ao Senado, e a vice-governadora Celina Leão lidera atualmente as pesquisas para sucedê-lo. Ambos terão que lidar com a associação da gestão de Ibaneis com os fatos investigados.

A crise foi imediatamente capitalizada por outro pré-candidato ao GDF, Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Há tempos cobrando o governo do DF sobre o caso, Cappelli pediu nas redes sociais a renúncia de Ibaneis e Celina.

A PF cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão, mirando a emissão de títulos de crédito falsos entre instituições financeiras. Foram presos Vorcaro e de seu sócio, Augusto Lima.

Como resultado direto da ação, a Justiça determinou o afastamento do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e de outros três diretores.

