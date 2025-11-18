Na CPI, diretor-geral da PF vai defender combate integrado ao crime organizado
Andrei Rodrigues vai levar à comissão informações sobre ações integradas da instituição com polícias estaduais
compartilheSIGA
O diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Rodrigues, abre a lista de depoimentos na CPI do Crime Organizado na manhã desta terça-feira, 18, com a missão de esclarecer a posição da corporação e do governo Lula sobre o tema. Com aval do ministro Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), ele vai apresentar dados do trabalho da PF no combate ao crime organizado, nos últimos anos, em parceria com as delegacias especializadas das polícias civis nos estados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O delegado vai defender a política de enfrentamento às facções encabeçada pela PF. No depoimento, ele também vai se posicionar contrariamente a eventuais cortes de recursos ou à limitação de poderes da corporação, medidas previstas na primeira versão do relator do PL Antifacção, deputado Guilherme Derrite (PP-SP). Esse assunto domina as discussões no Congresso desde a semana passada e o projeto deve ser votado nesta terça-feira, 18, no plenário da Câmara.
Proposta pela oposição, a CPI foi instalada como mais um palco para a polarização política com o Planalto. O colegiado é presidido por um senador governista, Fabiano Contarato (PT-ES), e o relator é o senador Alessandro Vieira, crítico do terceiro mandato de Lula. O diretor de Inteligência da PF, Leandro Almada, também foi convocado para depor nesta terça-feira.