Glauber Braga fará reuniões pelo RJ para bater martelo sobre candidatura em 2026

Glauber Braga quer ser candidato ao governo do RJ em 2026, mas há resistência interna no PSOL

Bruna Lima
Repórter
16/11/2025 06:02

Glauber Braga fará reuniões pelo RJ para bater martelo sobre candidatura em 2026

O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, fará uma série de plenárias pelo estado para bater o martelo sobre sua candidatura ao governo fluminense em 2026.

Em cada uma das reuniões haverá uma votação para decidir se Glauber deve se candidatar novamente a deputado federal ou ao governo estadual.

Como já mostrou a coluna, no entanto, o PSOL quer que Glauber se candidate à reeleição. Lideranças do partido no Rio consideram que políticos com mandatos federais não devem arriscar perdê-los.

A sigla defende que o candidato ao governo seja o vereador William Siri porque, no caso da provável derrota, ele voltaria para a Câmara Municipal em seguida. Já Glauber ficaria sem mandato na Câmara dos Deputados a partir de 2027.

