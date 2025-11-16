Glauber Braga fará reuniões pelo RJ para bater martelo sobre candidatura em 2026

O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, fará uma série de plenárias pelo estado para bater o martelo sobre sua candidatura ao governo fluminense em 2026.

Em cada uma das reuniões haverá uma votação para decidir se Glauber deve se candidatar novamente a deputado federal ou ao governo estadual.

Como já mostrou a coluna, no entanto, o PSOL quer que Glauber se candidate à reeleição. Lideranças do partido no Rio consideram que políticos com mandatos federais não devem arriscar perdê-los.

A sigla defende que o candidato ao governo seja o vereador William Siri porque, no caso da provável derrota, ele voltaria para a Câmara Municipal em seguida. Já Glauber ficaria sem mandato na Câmara dos Deputados a partir de 2027.