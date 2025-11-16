Fachin nega suspender processo de Lira contra ex-mulher na Justiça de AL

Edson Fachin negou na quinta-feira, 13, um pedido de Jullyene Lins, ex-mulher de Arthur Lira, para suspender um processo que Lira move contra ela na Justiça de Alagoas. A ação alagoana, na 6ª Vara Criminal de Maceió, trata de suposta calúnia de Jullyene contra o ex-presidente da Câmara.

A defesa de Jullyene queria que o STF suspendesse a tramitação do processo por meio de uma liminar e, ao final do julgamento do habeas corpus, declarasse extinta a punibilidade dela na ação em Alagoas.

Lira processou a ex-mulher, com quem tem um longo histórico de conflitos públicos, depois de ter sido acusado por ela de apresentar documentos falsos em uma ação judicial relacionada à separação do ex-casal. Jullyene, por sua vez, alegou ao STF que não poderia ser processada por calúnia porque teria como provar suas acusações contra Arthur Lira.

O habeas corpus de Jullyene Lins ao Supremo, que tramita em segredo de Justiça, no entanto, foi barrado por Fachin. O presidente da corte negou seguimento à ação, entendimento aplicado a ações e pedidos com falhas formais, incabíveis ou inviáveis. Jullyene ainda pode recorrer.