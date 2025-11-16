Após placar apertado por Gonet, Lula entrará na articulação por Messias
Votação que reconduziu Gonet à PGR serviu de alerta para governo e sua base aliada no Senado
Após o placar apertado para a recondução de Paulo Gonet à PGR, na quarta-feira, 12, aliados de Lula afirmaram que o presidente irá entrar na articulação pela aprovação do nome de Jorge Messias ao STF.
Senadores petistas consideram que Lula também deve pedir para Davi Alcolumbre entrar nas negociações, mas que seria “improvável” que o presidente do Senado peça votos para Messias.
Alcolumbre segue defendendo que Lula indique Rodrigo Pacheco para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF. Uma reunião entre os três deve acontecer na próxima semana.