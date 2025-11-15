Assine
overlay
Início PlatôBr

Animação sobre José Sarney consegue R$ 1 milhão via Rouanet e será produzida

Projeto de aliado de Sarney recebeu patrocínio de empresa de internet para produzir animação de média metragem e livro em quadrinhos sobre ex-presidente

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
15/11/2025 09:42

compartilhe

SIGA
x
Animação sobre José Sarney consegue R$ 1 milhão via Rouanet e será produzida
Animação sobre José Sarney consegue R$ 1 milhão via Rouanet e será produzida crédito: Platobr Politica

Enfim sairá do papel a ideia de um aliado do clã Sarney para produzir um filme de animação e um livro em quadrinhos sobre a trajetória de José Sarney. Por meio da Lei Rouanet, o projeto conseguiu um patrocínio de cerca de R$ 1 milhão para ser executado. O dinheiro, exatos R$ 999.900, foi captado junto à Brisanet, provedora de internet que atua no Nordeste.   

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A execução da animação sobre Sarney foi aprovada pelo Ministério da Cultura em agosto e tem previsão de conclusão em 2026.

O plano é montar um filme de média metragem em animação, com cerca de 52 minutos, e um livro em quadrinhos de 80 páginas.

Como mostrou a coluna, o projeto foi apresentado em abril de 2024 pela Guarnicê Produções, cujo dono é Joaquim Haickel, ex-secretário do governo do Maranhão em gestões de aliados de Sarney e da filha dele, Roseana Sarney. Haickel foi também deputado estadual e federal pelo MDB maranhense e é colega de Sarney na Academia Maranhense de Letras.

O projeto descreve José Sarney como “um dos grandes homens do Brasil contemporâneo” e, para além da política, quer mostrar Sarney como escritor e membro da Academia Brasileira de Letras.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay