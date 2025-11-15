Animação sobre José Sarney consegue R$ 1 milhão via Rouanet e será produzida

Enfim sairá do papel a ideia de um aliado do clã Sarney para produzir um filme de animação e um livro em quadrinhos sobre a trajetória de José Sarney. Por meio da Lei Rouanet, o projeto conseguiu um patrocínio de cerca de R$ 1 milhão para ser executado. O dinheiro, exatos R$ 999.900, foi captado junto à Brisanet, provedora de internet que atua no Nordeste.

A execução da animação sobre Sarney foi aprovada pelo Ministério da Cultura em agosto e tem previsão de conclusão em 2026.

O plano é montar um filme de média metragem em animação, com cerca de 52 minutos, e um livro em quadrinhos de 80 páginas.

Como mostrou a coluna, o projeto foi apresentado em abril de 2024 pela Guarnicê Produções, cujo dono é Joaquim Haickel, ex-secretário do governo do Maranhão em gestões de aliados de Sarney e da filha dele, Roseana Sarney. Haickel foi também deputado estadual e federal pelo MDB maranhense e é colega de Sarney na Academia Maranhense de Letras.

O projeto descreve José Sarney como “um dos grandes homens do Brasil contemporâneo” e, para além da política, quer mostrar Sarney como escritor e membro da Academia Brasileira de Letras.