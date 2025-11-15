Assine
overlay
Início PlatôBr

Por que Hugo Motta não quis esperar para pautar PL Antifacção

Texto do PL Antifacção está previsto para votação na terça-feira, 18, apesar de apelos de governadores por mais tempo

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
15/11/2025 02:04

compartilhe

SIGA
x
Por que Hugo Motta não quis esperar para pautar PL Antifacção
Por que Hugo Motta não quis esperar para pautar PL Antifacção crédito: Platobr Politica

Hugo Motta não quis esperar os trinta dias pedidos por governadores para pautar o PL Antifacção porque Guilherme Derrite, relator do texto, sinalizou que não ficaria um mês fora da Secretaria de Segurança de São Paulo. A votação foi adiada em uma semana e está na pauta de terça-feira, 18.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Também não seria uma opção para Derrite deixar a relatoria do texto. A proposta é um ativo político para as pretensões do deputado do PP de ser eleito senador por São Paulo e também para uma possível candidatura de Tarcísio de Freitas, chefe dele, ao Palácio do Planalto.

Na quarta-feira, 12, governadores de direita pediram a Motta para discutir o projeto com outros setores da sociedade, para que um novo texto fosse construído e votado.

À coluna, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que chegou a pedir a Tarcísio de Freitas que Derrite ficasse mais tempo licenciado da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. O governador paulista respondeu que autorizaria… se o secretário assim quisesse. Não foi o caso.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay