Indiciamento de Silvio Almeida cita Anielle e outra mulher como vítimas

Ao indiciar o ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual, nesta sexta-feira, 14, a Polícia Federal apresentou indícios de que o crime teria sido cometido contra Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, e uma outra mulher.

O inquérito foi concluído pela PF e o relatório com o indiciamento, remetido ao relator da apuração no STF, André Mendonça. O ministro deverá encaminhar as conclusões dos investigadores à PGR, à qual caberá analisá-las para avaliar uma possível denúncia contra Almeida.

Os relatos de assédio e importunação sexual contra Anielle foram revelados pela coluna em 5 de setembro de 2024. Silvio Almeida foi demitido por Lula no dia seguinte. O inquérito foi aberto junto ao STF em 17 de setembro do ano passado.