Assine
overlay
Início PlatôBr

Indiciamento de Silvio Almeida cita Anielle e outra mulher como vítimas

Ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, Almeida foi indiciado pela PF por importunação sexual. Caso foi revelado pela coluna em setembro de 2024

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Repórter
14/11/2025 22:16

compartilhe

SIGA
x
Indiciamento de Silvio Almeida cita Anielle e outra mulher como vítimas
Indiciamento de Silvio Almeida cita Anielle e outra mulher como vítimas crédito: Platobr Politica

Ao indiciar o ex-ministro Silvio Almeida por importunação sexual, nesta sexta-feira, 14, a Polícia Federal apresentou indícios de que o crime teria sido cometido contra Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, e uma outra mulher.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O inquérito foi concluído pela PF e o relatório com o indiciamento, remetido ao relator da apuração no STF, André Mendonça. O ministro deverá encaminhar as conclusões dos investigadores à PGR, à qual caberá analisá-las para avaliar uma possível denúncia contra Almeida.

Os relatos de assédio e importunação sexual contra Anielle foram revelados pela coluna em 5 de setembro de 2024. Silvio Almeida foi demitido por Lula no dia seguinte. O inquérito foi aberto junto ao STF em 17 de setembro do ano passado.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay