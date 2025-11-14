Assine
Jantar de Derrite com Cunha e Lira reforça discurso do PT contra PL Antifacção

Base governista tem tratado o texto de Guilherme Derrite como PEC da Blindagem 2.0

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
14/11/2025 04:04

O jantar de Guilherme Derrite com Eduardo Cunha e Arthur Lira, na noite da quarta-feira, 12, reforçou nos bastidores do Congresso, em especial no PT, o discurso de que o PL Antifacção seria uma nova versão da PEC da Blindagem.

Lideranças do PT vinham dizendo que a tentativa de enfraquecer a Polícia Federal, proposta por Derrite em uma das versões do texto, seria uma forma de blindar deputados de investigações sensíveis, principalmente envolvendo emendas.

Após a coluna revelar o jantar de Derrite com Cunha e Lira em um restaurante de Brasília, a base governista da Câmara passou a pedir publicamente a mudança de relator do PL Antifacção.

Arthur Lira foi um dos principais articuladores da aprovação da PEC da Blindagem na Casa.

