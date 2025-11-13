Tarifaço: após nova reunião com Rubio, Brasil segue em compasso de espera

Após se reunir nesta quinta-feira, 13, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) afirmou que aguarda para “amanhã ou na próxima semana” uma resposta dos americanos sobre a proposta de negociação encaminhada pelo governo brasileiro para resolver o tarifaço.

O governo brasileiro quer derrubar as sobretaxas aos produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos e as sanções impostas a autoridades, entre elas ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do primeiro escalão de Lula, pelo presidente Donald Trump.

“Estamos esperando que eles nos respondam. O secretário de Estado disse que estão examinando com toda atenção e todo o tempo, que querem resolver as questões bilaterais com o Brasil e que a resposta virá muito proximamente, amanhã ou na próxima semana. Ele disse que hoje comentou com o presidente Trump que ia se reunir comigo e o presidente manifestou a intenção de resolver rapidamente e manter uma boa relação com o Brasil”, disse.

“Acordo provisório”

Segundo Vieira, Rubio reafirmou que a ideia é chegar a um acordo provisório até o fim de novembro ou o início de dezembro que estabeleça o “mapa do caminho” para uma negociação.

“[Rubio] Reafirmou o que tinha sido proposto já nas reuniões técnicas, que é de se chegar a um acordo provisório até o final deste mês ou o princípio do próximo mês que estabelecesse um mapa do caminho para uma negociação que poderia durar dois meses ou três meses para, então, se concluir definitivamente todas as questões entre os dois países”, disse.

O ministro afirmou ainda que a reunião entre os dois demonstrou o interesse do governo Donald Trump de reestabelecer as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos.

“O importante é dizer que é uma demonstração do interesse do governo americano, do secretário de Estado, de solucionar todas as questões ainda pendentes na relação com o Brasil e um sinal de desejo de solucionar, de dar a volta nessa página e se aproximar do Brasil”, declarou o chanceler em entrevista logo após o encontro com o secretário de Estado, em Washington.