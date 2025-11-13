A ‘vingança’ do vice-presidente da CPI do INSS com operação da PF

Vice-presidente da CPI Mista do INSS, o deputado Duarte Jr. comemorou nesta quinta-feira, 13, as buscas feitas pela Polícia Federal (PF) na casa do deputado estadual do Maranhão Edson Araújo (foto). Os dois são do mesmo estado e do mesmo partido, o PSB, mas, na semana passada, Duarte acusou Araújo de ameaçá-lo no âmbito das investigações das fraudes nos vencimentos de aposentados e pensionistas.

A briga rendeu uma crise no PSB do Maranhão. Nacionalmente, o partido anunciou que investigaria as denúncias do vice-presidente da CPI, que pediu também que o deputado fosse cassado na Assembleia Legislativa.

“Estamos encontrando todo o dinheiro roubado dos aposentados maranhenses. Advinha onde fica esse cofre encontrado hoje pela Polícia Federal?”, provocou Duarte Jr. no Instagram, publicando a foto de um cofre com pilhas de dinheiro.

Edson Araújo é deputado e vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), uma das entidades investigadas no esquema das fraudes. Nesta quinta-feira, a CPI aprovou sua convocação para depor e a quebra dos seus sigilos fiscal e bancário.