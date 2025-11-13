Assine
overlay
Início PlatôBr

A ‘vingança’ do vice-presidente da CPI do INSS com operação da PF

Duarte Jr. comemorou as buscas da PF na casa do deputado de seu partido, Edson Araújo, a quem acusa de ameaça no escândalo do INSS

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
13/11/2025 18:08

compartilhe

SIGA
x
A ‘vingança’ do vice-presidente da CPI do INSS com operação da PF
A ‘vingança’ do vice-presidente da CPI do INSS com operação da PF crédito: Platobr Politica

Vice-presidente da CPI Mista do INSS, o deputado Duarte Jr. comemorou nesta quinta-feira, 13, as buscas feitas pela Polícia Federal (PF) na casa do deputado estadual do Maranhão Edson Araújo (foto). Os dois são do mesmo estado e do mesmo partido, o PSB, mas, na semana passada, Duarte acusou Araújo de ameaçá-lo no âmbito das investigações das fraudes nos vencimentos de aposentados e pensionistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A briga rendeu uma crise no PSB do Maranhão. Nacionalmente, o partido anunciou que investigaria as denúncias do vice-presidente da CPI, que pediu também que o deputado fosse cassado na Assembleia Legislativa.

“Estamos encontrando todo o dinheiro roubado dos aposentados maranhenses. Advinha onde fica esse cofre encontrado hoje pela Polícia Federal?”, provocou Duarte Jr. no Instagram, publicando a foto de um cofre com pilhas de dinheiro.

Edson Araújo é deputado e vice-presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), uma das entidades investigadas no esquema das fraudes. Nesta quinta-feira, a CPI aprovou sua convocação para depor e a quebra dos seus sigilos fiscal e bancário.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay