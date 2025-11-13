Em campanha, vice da Paraíba se aproxima de evangélicos do Judiciário
Vice-governador Lucas Ribeiro, que deve concorrer ao governo da Paraíba em 2026, vai a congresso de associação de magistrados evangélicos
De olho em 2026, o vice-governador Lucas Ribeiro (PP), da Paraíba, fará um gesto de aproximação com a ala evangélica do Judiciário. Ele participa nesta quinta-feira, 13, do 14º Congresso da Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos (Anamel), em João Pessoa.
Ribeiro vai encontrar por lá nomes como o ministro Carlos Brandão, do STJ, e o desembargador William Douglas, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Douglas foi um dos nomes cotados por Bolsonaro para a vaga de “terrivelmente evangélico” no STF, mas o ex-presidente acabou escolhendo André Mendonça.
O vice-governador paraibano teve sua candidatura lançada pelo tio, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, e já criou cisões na política local. Primeiro porque o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, saiu do partido por ter sido preterido. Bem nas pesquisas e agora filiado ao MDB, Lucena deve disputar o governo contra o ex-colega de legenda.
Lucas Ribeiro ganhou também o apoio do atual governador, João Azevêdo, a contragosto do partido de Azevêdo, o PSB, que quer uma aliança nacional com Lula.