Debate sobre PL Antifacção teve apoio maciço à PF nas redes, mostra levantamento
Enquanto PF tem 78% de menções positivas, estudo da agência Ativaweb apontou que o relator do PL, Guilherme Derrite, vive situação oposta
Em meio às diferentes versões de texto apresentadas pelo relator do Projeto de Lei Antifacção, Guilherme Derrite, que consolidaram recuos do deputado bolsonarista, a Polícia Federal se tornou a estrela do debate nas redes sociais em torno do assunto.
Um levantamento da agência Ativaweb que monitorou as plataformas durante 30 horas, a partir da tarde de terça-feira, 11, constatou a favor da PF um engajamento e um apoio inéditos a um órgão público. De 3,13 milhões de menções sobre o texto nesse período, a corporação teve 78% de menções positivas, contra apenas 1,6% de negativas.
Nas redes pesquisadas pelo estudo, os termos que dominaram foram “Não mexam na PF”, “A Polícia Federal é a última fronteira contra o crime organizado”, “Tirar poder da PF é enfraquecer o Brasil” e “A PF é patrimônio nacional”. Derrite propôs inicialmente limitações ao poder de investigação da Polícia Federal sobre as facções, que despertaram reações na corporação e no governo Lula.
A Ativaweb constatou como pontos de inflexão no debate digital as notas oficiais da PF e da Receita Federal a respeito do PL Antifacção e as entrevistas do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a canais de televisão.
A partir destes pontos, a agência identificou que o debate nas redes deixou de se focar no projeto de lei propriamente dito e se voltou a uma discussão em torno da autonomia da PF.
“Quando a Polícia Federal entra no centro do debate, o Brasil inteiro muda de posição. A PF virou o eixo moral e emocional do PL Antifacção”, afirmou Alek Maracajá, cientista de dados e fundador da Ativaweb.
A avaliação do estudo foi que, nesse debate, a PF alcançou um status raro, como um símbolo de confiança pública, convergindo discursos de direita, esquerda e centro.
Se a PF é a queridinha, Guilherme Derrete amargou um mau desempenho. Segundo o levantamento, seu nome teve 68,4% de menções negativas e 10,2% de positivas. Para Maracajá, “nesse ambiente, qualquer figura política que se coloque na contramão dessa percepção positiva da PF é automaticamente empurrada para o centro do desgaste nacional”.