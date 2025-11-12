Debate sobre PL Antifacção teve apoio maciço à PF nas redes, mostra levantamento

Em meio às diferentes versões de texto apresentadas pelo relator do Projeto de Lei Antifacção, Guilherme Derrite, que consolidaram recuos do deputado bolsonarista, a Polícia Federal se tornou a estrela do debate nas redes sociais em torno do assunto.

Um levantamento da agência Ativaweb que monitorou as plataformas durante 30 horas, a partir da tarde de terça-feira, 11, constatou a favor da PF um engajamento e um apoio inéditos a um órgão público. De 3,13 milhões de menções sobre o texto nesse período, a corporação teve 78% de menções positivas, contra apenas 1,6% de negativas.

Nas redes pesquisadas pelo estudo, os termos que dominaram foram “Não mexam na PF”, “A Polícia Federal é a última fronteira contra o crime organizado”, “Tirar poder da PF é enfraquecer o Brasil” e “A PF é patrimônio nacional”. Derrite propôs inicialmente limitações ao poder de investigação da Polícia Federal sobre as facções, que despertaram reações na corporação e no governo Lula.

A Ativaweb constatou como pontos de inflexão no debate digital as notas oficiais da PF e da Receita Federal a respeito do PL Antifacção e as entrevistas do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, a canais de televisão.

A partir destes pontos, a agência identificou que o debate nas redes deixou de se focar no projeto de lei propriamente dito e se voltou a uma discussão em torno da autonomia da PF.

“Quando a Polícia Federal entra no centro do debate, o Brasil inteiro muda de posição. A PF virou o eixo moral e emocional do PL Antifacção”, afirmou Alek Maracajá, cientista de dados e fundador da Ativaweb.

A avaliação do estudo foi que, nesse debate, a PF alcançou um status raro, como um símbolo de confiança pública, convergindo discursos de direita, esquerda e centro.

Se a PF é a queridinha, Guilherme Derrete amargou um mau desempenho. Segundo o levantamento, seu nome teve 68,4% de menções negativas e 10,2% de positivas. Para Maracajá, “nesse ambiente, qualquer figura política que se coloque na contramão dessa percepção positiva da PF é automaticamente empurrada para o centro do desgaste nacional”.