Assine
overlay
Início PlatôBr

Galípolo: ‘Todo mundo pode brigar com o BC, mas o BC não pode brigar com os dados’

Segundo o presidente do Banco Central, a meta pública de inflação que deve ser perseguida por dever legal e isso será feito pelos membros da diretoria colegiada

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
12/11/2025 14:48

compartilhe

SIGA
x
Galípolo: ‘Todo mundo pode brigar com o BC, mas o BC não pode brigar com os dados’
Galípolo: ‘Todo mundo pode brigar com o BC, mas o BC não pode brigar com os dados’ crédito: Platobr Politica

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quarta-feira, 12, que as críticas ao trabalho da autoridade monetária e ao patamar dos juros em 15% são legítimas, mas que não entrará em conflito com os dados disponíveis. Segundo ele, a autarquia tem uma meta pública de inflação que deve ser perseguida por dever legal e isso será feito pelos membros da diretoria colegiada. As declarações foram feitas durante divulgação do Relatório de Estabilidade Financeira

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Eu já comentei algumas vezes e eu entendo que é absolutamente legítimo todos os ângulos da sociedade poderem se manifestar sobre política monetária e emitirem opiniões sobre isso. Todo mundo pode brigar com o Banco Central. O Banco Central que não pode brigar com os dados”, disse. 

Segundo Galípolo, nos 10 meses completos de 2025 a inflação acumulada em 12 meses ficou acima do teto da meta em todos os meses. 

“Se a gente olhar todas as projeções que a gente tem (sobre inflação), tem aquelas que vão dizer que em nenhum momento do meu mandato eu vou estar dentro da meta, e outras que vão dizer que eu vou passar pelo menos dois terços do mandato sem cumprir a meta”, disse. 

Além disso, o presidente do BC voltou a afirmar que os juros ficarão altos até que a inflação caminhe para a meta.

“Você tem uma meta e tem um instrumento que é a política monetária. Está bem claro o porquê de mantermos a taxa de juros num patamar restritivo, a gente entende que é necessário permanecer” É isso que a gente vem fazendo”, afirmou. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay