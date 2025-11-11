Jornalista lança biografia de Yustrich, o primeiro ‘técnico-estrela’
Em 271 páginas, Costa reúne quatro anos de pesquisa e cerca de 140 entrevistas com familiares, colegas e adversários de Yustrich
compartilheSIGA
O jornalista gaúcho José Luís Costa lança “Homão”, biografia de Dorival Knippel, o Yustrich — goleiro e primeiro “técnico-estrela” do Brasil, conhecido pelas brigas e declarações contundentes no futebol brasileiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O livro reconstrói sua trajetória entre os anos 1930 e 1980 e traz episódios da passagem de Yustrich por clubes como Cruzeiro, América-MG, Atlético-MG, Corinthians e equipes portuguesas.
Em 271 páginas, Costa reúne quatro anos de pesquisa e cerca de 140 entrevistas com familiares, colegas e adversários. A obra percorre da infância em Corumbá até os últimos dias em Belo Horizonte, mostrando como Yustrich se tornou um dos nomes mais controversos do esporte.
“Homão” também aborda aspectos pessoais do ex-treinador, suas relações, hábitos e contradições. O livro está disponível no Mercado Livre por R$ 95.