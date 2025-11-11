‘Disposição homicida e brutal da organização criminosa’, diz PGR sobre ‘kids pretos’

Os ministros da Primeira Turma do STF iniciaram na manhã desta terça-feira, 11, o julgamento dos dez réus do “núcleo 3, formado por militares das Forças Especiais do Exército, chamados de “kids pretos”, responsáveis pelos atos violentos da trama. A PGR pediu a condenação dos acusados por tentativa de golpe de Estado e demais crimes.

“As investigações escancaram a declarada disposição homicida e brutal da organização criminosa”, afirmou o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ele ressaltou que o grupo se “articulou e lançou providências executórias devidamente armadas”.

O julgamento tem quatro dias de sessões reservados na Primeira Turma, com o fim previsto para a próxima terça, 18, ou quarta-feira, 19.

O relator do processo no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, destacou também os planos de assassinar autoridades como destaque da ação dos “kids pretos”. Principal alvo do grupo, o ministro citou a intenção de atacar o presidente Lula, eleito na ocasião, e o vice, Geraldo Alckmin.

Ambos enfatizaram as medidas “letais” que o grupo executaria, além da pressão exercida no “Alto Comando do Exército” para que as Forças Armadas apoiassem o golpe.

O julgamento foi suspenso no almoço e os defesas dos réus – dos dez nove são militares – e será retomado à tarde. O caso será a primeira sentença dá Primeiro Turma sem o ministro Luiz Fux, que mudou de turma. Votam quatro membros da corte: Moraes, o relator, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e, por último, o presidente do colegiado, Flavio Dino.