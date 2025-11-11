Assine
O plano A, B e C de Márcio França para 2026

Márcio França diz que vai disputar o governo paulista com ou sem Tarcísio no páreo

Redação
Redação
Repórter
11/11/2025 09:03

Márcio França tem dito a aliados que tem planos A, B e C para as eleições de 2026: concorrer ao governo de São Paulo, tentar ser eleito governador paulista e disputar o Palácio dos Bandeirantes.

O ministro já deixou claro que é candidato pelo PSB, mesmo que Tarcísio de Freitas decida concorrer à reeleição. Tarcísio é o franco favorito até agora nas pesquisas de intenção de voto.

A avaliação do entorno de França é que o ministro pode ganhar espaço enquanto o governador vive um impasse em torno do próprio rumo eleitoral no próximo ano.

O discurso de França tenta mexer com a autoestima paulista, dizendo que São Paulo não pode ser usado como escada ou trampolim para chegar ao Palácio do Planalto. Ele remete ao passado para embasar sua tese: tanto Geraldo Alckmin quanto José Serra, governadores paulistas, não tiveram êxito ao disputar a Presidência pelo PSDB.

Embora o PSB tenha a campanha de França em São Paulo como uma de suas prioridades, Lula ainda não declarou apoio ao ministro. Há uma ala do PT que defende até mesmo que Fernando Haddad dispute o pleito.

