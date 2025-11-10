Belém sedia COP30, PL Antifacção vai ao plenário e prisão de Bolsonaro entra no radar

Representantes de 143 países participam nesta segunda-feira, 10, da abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém. O encontro vai debater até O dia 21 soluções para a transição energética e para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

Um dos objetivos práticos da reunião é a mobilização de R$ 1,3 trilhão dos governos e da iniciativa privada para o financiamento de iniciativas voltadas para o combate ao aquecimento global. As previsões das Nações Unidas indicam que a meta de limitar o aumento das temperaturas a 1,5º na próxima década, fixada pelo Acordo de Paris, não será cumprida.

Na abertura, o presidente Lula vai discursar sob o impacto do tornado que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu (PR) no fim de semana. No pronunciamento, Lula deve reafirmar a necessidade de maior engajamento de líderes mundiais na proteção do planeta, como fez durante a Cúpula do Clima, na semana passada, também em Belém.

Câmara debate propostas de combate ao crime

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para esta semana a votação no plenário do projeto de lei conhecido como “PL Antifacção”, proposta do Planalto para o combate ao crime organizado. A indicação do deputado Guilherme Derrite (Progressistas-SP) para relatar o texto foi criticada pelo governo por se tratar de um oposicionista com visão distinta sobre o modelo de segurança.

O secretário nacional de segurança pública do Ministério da Justiça, Mário Sarrubbo, criticou no fim de semana as propostas de Derrite, que deixou a Secretaria de Segurança do estado de São Paulo para assumir a relatoria do projeto. O encaminhamento dessa discussão vai depender da força do governo e da oposição no plenário.

Novos recursos de Bolsonaro são aguardados no Supremo

Depois da rejeição pela Primeira Turma dos embargos de declaração apresentados pela defesa de Jair Bolsonaro, o STF espera que novos recursos sejam impetrados contra a sentença de 27 anos e 3 meses de prisão aplicada ao ex-presidente.

A possível apresentação de “embargos infringentes”, que em tese podem mudar a pena, não deve alterar a previsão de que em breve o processo seja concluído e Bolsonaro seja encaminhado a uma cela especial no Distrito Federal. Desde julho, o ex-presidente se encontra em prisão domiciliar.

Presidida pelo ministro Flávio Dino, a Primeira Turma, julga na próxima sexta-feira, 14, o recebimento da denúncia de coação contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pela campanha que deflagrou nos Estados Unidos pela imposição de sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras.

Mauro Vieira encontra Marco Rubio no Canadá

Com as negociações sobre o fim do tarifaço ainda emperradas, o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) se encontra nesta terça-feira, 11, e na quarta-feira com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, durante reunião de chanceleres do G7.

A intenção do Planalto é que Vieira consiga marcar uma reunião entre a delegação brasileira de negociadores com Rubio em breve em Washington. As conversas sobre a revisão das tarifas não avançaram desde o encontro entre Lula e Donal Trump na Malásia.