Indicado de Lula ao STF será o relator da ADPF das Favelas

Disputa para vaga de Luís Roberto Barroso no STF está entre Rodrigo Pacheco e Jorge Messias

Bruna Lima
10/11/2025 09:09

O relator permanente da ADPF das Favelas será o próximo indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF). O nome mais forte é o do advogado-geral da União, Jorge Messias, mas o ex-presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco ainda segue na disputa.

Iniciada em 2019, a ADPF das Favelas tinha como relator o ministro Edson Fachin. Em setembro, o processo foi transferido ao ministro Luís Roberto Barroso, com a troca na Presidência da Corte. Após a aposentadoria antecipada de Barroso, o caso ficou sem relator.

Como a ação não poderia retornar a Fachin — por ele ocupar atualmente a Presidência do STF —, a relatoria passou ao ministro seguinte na ordem de antiguidade: Alexandre de Moraes, que assumiu como relator temporário.

Após a nova indicação de Lula, a ação será redistribuída ao ministro que ocupará a vaga deixada por Barroso.

Messias e Pacheco têm posicionamentos semelhantes em relação à segurança pública. Ambos defendem a PEC da Segurança Pública.

