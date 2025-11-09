PSOL avalia que cassação de Glauber Braga não será mais pautada na Câmara

Integrantes do PSOL acreditam que o mandato de Glauber Braga não está mais em risco e que o caso não será pautado no plenário da Câmara dos Deputados até o fim da legislatura. O parecer pela cassação do deputado está nas mãos de Hugo Motta, presidente da Casa, desde abril.

O motivo do otimismo, segundo parlamentares do PSOL ouvidos pela coluna, é o destino da representação contra Eduardo Bolsonaro, que foi arquivada, e a situação dos deputados bolsonaristas que ocupam cargos na Mesa Diretora da Câmara. Apenas três foram alvos de representação; e os processos avançam a passos lentos no Conselho de Ética.

Aliados de Glauber consideram que, se ele fosse punido nesse contexto, “ficaria clara a perseguição”. A repercussão do caso — inclusive entre deputados fora do campo político da esquerda — também é apontada como um dos motivos para o freio no processo de cassação.

Glauber Braga pretende ser candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSOL. O partido, entretanto, defende que ele tente a reeleição para a Câmara.