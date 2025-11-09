Assine
PSOL avalia que cassação de Glauber Braga não será mais pautada na Câmara

Parecer pela cassação do deputado está nas mãos de Hugo Motta, presidente da Casa, desde abril

Bruna Lima
Repórter
09/11/2025 04:09

Integrantes do PSOL acreditam que o mandato de Glauber Braga não está mais em risco e que o caso não será pautado no plenário da Câmara dos Deputados até o fim da legislatura. O parecer pela cassação do deputado está nas mãos de Hugo Motta, presidente da Casa, desde abril.

O motivo do otimismo, segundo parlamentares do PSOL ouvidos pela coluna, é o destino da representação contra Eduardo Bolsonaro, que foi arquivada, e a situação dos deputados bolsonaristas que ocupam cargos na Mesa Diretora da Câmara. Apenas três foram alvos de representação; e os processos avançam a passos lentos no Conselho de Ética.

Aliados de Glauber consideram que, se ele fosse punido nesse contexto, “ficaria clara a perseguição”. A repercussão do caso — inclusive entre deputados fora do campo político da esquerda — também é apontada como um dos motivos para o freio no processo de cassação.

Glauber Braga pretende ser candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSOL. O partido, entretanto, defende que ele tente a reeleição para a Câmara.

