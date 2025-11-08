A nova estratégia de comunicação da Segurança do governo

O Ministério da Justiça vai incrementar a comunicação dos feitos da Polícia Federal e das políticas públicas de enfrentamento do crime. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, determinou nessa sexta-feira, 7, que a Senasp passe a produzir relatórios mensais reunindo as operações da PF, as apreensões de armas e drogas e as operações de todo o país. A intenção é dar mais visibilidade e mostrar que as ações são coordenadas e obedecem a uma política nacional contra o narcotráfico.

O governo tem sentido as críticas da opinião pública, o que se agravou com a megaoperação policial no Rio de Janeiro, que resultou na morte de 121 pessoas no Complexo do Alemão e Penha. Ministros têm se queixado do que consideram falhas de comunicação na divulgação das ações de Segurança Pública. “O governo faz mais do que mostra”, disse um ministro à coluna.

Sarrubbo quer mostrar que a Segurança Pública age de forma coordenada com as autoridades de investigação federais e dos estados, além de contar com a cooperação internacional.

“A gente está integrando o trabalho o tempo inteiro, mas aí veio o [episódio do] Rio de Janeiro e parece que a gente não está fazendo nada”, disse ele, afirmando que os índices de criminalidade têm caído, mas a sensação da sociedade é de que a insegurança é maior.

Os relatórios não vão alimentar apenas o debate nacional. A ideia é que tragam um compilado periódico de prisões, ações, apreensões de drogas e armas, que deve ser encaminhado também para as embaixadas para melhorar a imagem do Brasil.

“Não estamos em vias de nos tornar um narcoestado, como tentam afirmar. Nego isso veementemente”, disse ele, em relação às críticas da oposição.