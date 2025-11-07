Drops da semana: Cúpula do Clima em Belém, o relatório de Castro e isenção do IR

Belém recebe esta semana mais de 50 chefes de Estado para a Cúpula do Clima, encontro de preparação da COP30, que começa na próxima semana. Entre os líderes mundiais presentes na capital paraense estão os presidentes da França, Emmanuel Macron, do Chile, Gabriel Boric, o príncipe William, do Reino Unido, e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

No discurso de abertura, nesta quinta-feira, 6, o presidente Lula disse que a agenda climática deve estar no centro das decisões de todos os governos, das empresas e da sociedade civil. Afirmou também que a transição energética e a proteção da natureza são as duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global.

O tema principal do primeiro dia de reunião foi a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), uma iniciativa do governo brasileiro para financiamento da conservação das florestas tropicais em mais de 70 países. Embora apenas quatro nações (Brasil, França, Indonésia e Noruega) tenham confirmado aportes, em torno de US$ 5,5 bilhões, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) se mostrou otimista com as metas da iniciativa.

Durante a semana, Lula também confirmou presença no próximo domingo na Cúpula da Celac-União Europeia, em Santa Maria, na Colômbia. A viagem não estava prevista, mas ele decidiu participar para manifestar solidariedade à Venezuela pelas pressões e ataques a barcos desencadeados pelo governo Trump.

Esse é um tema sensível, pois Lula toma essa posição ao mesmo tempo que negocia a reaproximação com os Estados Unidos para revogação do tarifaço.

Moraes analisa relatório de Castro sobre operação policial

O ministro do STF Alexandre de Moraes recebeu na segunda-feira, 3, o relatório do governo do Rio de Janeiro sobre a operação policial que provocou a morte de 121 pessoas, entre elas quatro policiais. Moraes encerrou na quarta-feira, 5, as audiências com entidades e ONGs ligadas a direitos humanos e representantes da comunidade e dos presos.

O ministro analisa os dados recebidos do governador Cláudio Castro (PL) e nas audiências para decidir se a operação cumpriu as regras estabelecidas pelo STF para incursões policiais nos morros do Rio de Janeiro. Castro reconheceu que uma das exigências do Supremo, a preservação das cenas das mortes, não foi cumprida pelo estado. Alegou que os policiais estavam sob ataques dos criminosos, tiveram de salvar os colegas feridos, e que moradores teriam transportado os mortos.

No Congresso, governo e oposição travam um debate acirrado sobre projetos na área de combate à criminalidade. O governo é contra a proposta de equiparar facções a organizações terroristas. O principal argumento é que essa mudança na legislação poderia facilitar ingerências estrangeiras em território brasileiro.

Isenção do Imposto de Renda segue para sanção de Lula

O Senado aprovou na quarta-feira, 5, o projeto de lei que isenta de Imposto de Renda as pessoas que ganham até R$ 5 mil por mês. Principal proposta do governo na área econômica, a mudança no IR teve resistência nos primeiros meses no Congresso, mas terminou com apoio até da oposição.

O texto foi encaminhado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para sanção do presidente. Para Lula, a isenção do IR é uma das iniciativas de seu governo com mais potencial eleitoral para 2026.

Ibovespa bate recorde

A semana foi de recorde no Ibovespa, que chegou à marca recorde de 153.338,63 pontos na quinta-feira, 6. Foram oito dias seguidos de alta. O dólar também caiu nos últimos dias. Esses bons resultados, em parte, refletem as avaliações e análises positivas em relação à política monetária implementada pelo Copom.