Lula espera aportes de mais sete países ao fundo florestal

BELÉM — O entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera anúncios de aportes de mais sete países ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). A expectativa maior é pela adesão da Alemanha, que pode ser anunciada em reunião bilateral que Lula que terá nesta sexta-feira, 7, com o primeiro-ministro Friedrich Merz, em Belém.

O TFFF é uma iniciativa do governo brasileiro que prevê pagamentos a países que garantam a conservação das florestas. No total, mais de 70 nações em desenvolvimento com florestas tropicais em seu território poderão receber os recursos.

Auxiliares do presidente avaliam também que o compromisso de investimento da Noruega pode sensibilizar os demais países escandinavos – Dinamarca e Suécia. Segundo um auxiliar do petista, o movimento norueguês também tende a atrair aportes de outros países europeus. Um deles é o próprio Reino Unido.

Nas conversas entre os negociadores, os diplomatas britânicos informaram ao Itamaraty que esse aporte deve ocorrer depois de março, já que o Parlamento inglês está, neste momento, debatendo o orçamento do próximo ano, o que inviabiliza qualquer compromisso formal neste momento.

O mesmo argumento foi apresentado pelo governo do Canadá e os auxiliares de Lula esperam a adesão financeira dos canadenses ao fundo no próximo ano. Por fim, há expectativa da diplomacia brasileira por compromissos formais de investimentos de China e Emirados Árabes Unidos.

Brasil, Indonésia, Noruega e França já se comprometeram a aportar mais de US$ 5,5 bilhões no fundo. O governo brasileiro espera totalizar US$ 10 bilhões de investimentos no primeiro ano.