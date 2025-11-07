Assine
Lula espera aportes de mais sete países ao fundo florestal

Staff do presidente brasileiro, anfitrião da Cúpula do Clima em Belém, está confiante de que haverá mais adesões ao TFFF. O fundo é uma iniciativa do governo que prevê pagamentos a países que garantam a conservação das florestas

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
07/11/2025 00:15

BELÉM — O entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera anúncios de aportes de mais sete países ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês). A expectativa maior é pela adesão da Alemanha, que pode ser anunciada em reunião bilateral que Lula que terá nesta sexta-feira, 7, com o primeiro-ministro Friedrich Merz, em Belém.

O TFFF é uma iniciativa do governo brasileiro que prevê pagamentos a países que garantam a conservação das florestas. No total, mais de 70 nações em desenvolvimento com florestas tropicais em seu território poderão receber os recursos.

Auxiliares do presidente avaliam também que o compromisso de investimento da Noruega pode sensibilizar os demais países escandinavos – Dinamarca e Suécia. Segundo um auxiliar do petista, o movimento norueguês também tende a atrair aportes de outros países europeus. Um deles é o próprio Reino Unido. 

Nas conversas entre os negociadores, os diplomatas britânicos informaram ao Itamaraty que esse aporte deve ocorrer depois de março, já que o Parlamento inglês está, neste momento, debatendo o orçamento do próximo ano, o que inviabiliza qualquer compromisso formal neste momento.

O mesmo argumento foi apresentado pelo governo do Canadá e os auxiliares de Lula esperam a adesão financeira dos canadenses ao fundo no próximo ano. Por fim, há expectativa da diplomacia brasileira por compromissos formais de investimentos de China e Emirados Árabes Unidos. 

Brasil, Indonésia, Noruega e França já se comprometeram a aportar mais de US$ 5,5 bilhões no fundo. O governo brasileiro espera totalizar US$ 10 bilhões de investimentos no primeiro ano.

